В Словакии подключили к энергосети новый блок АЭС "Моховце"
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 02:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Четвертый энергоблок атомной электростанции "Моховце", расположенной в центральной части Словакии, подключен к национальной энергосети.
Как передает Report со ссылкой на портал Dennik N, после выхода на полную мощность новый энергоблок будет обеспечивать около 13% потребляемой в стране электроэнергии.
Процесс запуска четвертого энергоблока начался 29 июня. Стоимость строительства энергоблока составила 6,7 млрд евро, а его мощность достигнет примерно 470 МВт.
Ожидается, что после ввода энергоблока в эксплуатацию доля атомной энергетики в производстве электроэнергии Словакии вырастет до 77,5%.
Последние новости
08:55
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)Финансы
08:53
Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛОДругие страны
08:41
В двух районах Баку сегодня ожидаются перебои с электричествомЭнергетика
08:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:57
Фото
В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибшийПроисшествия
07:22
Глава ФИФА извинился за скандальную инициативу по привлечению инвестицийДругие страны
06:55
Президент США заявил о скором завершении конфликта с ИраномДругие страны
06:37
Трамп заявил о временном прекращении поставок боеприпасов союзникамДругие страны
06:09
В ООН подчеркнули приверженность Азербайджана международным договорам против пытокВнешняя политика