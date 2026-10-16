В Словакии подключили к энергосети новый блок АЭС "Моховце"

Четвертый энергоблок атомной электростанции "Моховце", расположенной в центральной части Словакии, подключен к национальной энергосети.

Как передает Report со ссылкой на портал Dennik N, после выхода на полную мощность новый энергоблок будет обеспечивать около 13% потребляемой в стране электроэнергии.

Процесс запуска четвертого энергоблока начался 29 июня. Стоимость строительства энергоблока составила 6,7 млрд евро, а его мощность достигнет примерно 470 МВт.

Ожидается, что после ввода энергоблока в эксплуатацию доля атомной энергетики в производстве электроэнергии Словакии вырастет до 77,5%.