При стрельбе в школе в США погибли трое детей и взрослый - ОБНОВЛЕНО

В результате стрельбы в начальной школе в американском городе Бенд (штат Орегон) погибли четыре человека, в том числе трое детей. Нападавший также мертв.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, информацию о гибели четырех человек подтвердили источники телеканала в федеральных правоохранительных органах.

Стрельба произошла в начальной школе Silver Rail Elementary School. По данным полиции, сначала поступило сообщение о выстреле по автомобилю возле учебного заведения, после чего неизвестный проник в здание и открыл огонь.

Прибывшие на место полицейские обнаружили нападавшего мертвым. Правоохранительные органы выясняют, кто именно его застрелил. Не исключается, что огонь по нападавшему открыл один из находившихся поблизости людей.

Кроме того, два человека были доставлены в больницу. Информация об их состоянии пока не раскрывается.

К расследованию происшествия подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

03:15

В американском городе Бенд (штат Орегон) неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.

Как передает Report со ссылкой на телеканал OPB, об этом сообщил представитель местной полиции.

По данным правоохранительных органов, стрелявший мертв.

Как уточняет CNN, два человека были госпитализированы.