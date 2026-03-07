Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 00:29
Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана.
Как сообщает южное бюро Report, их эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".
Ожидается, что в ближайшие часы будут эвакуированы и другие сотрудники посольства.
Напомним, ранее два дипломата Азербайджана были эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".
