    Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 00:29
    Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана.

    Как сообщает южное бюро Report, их эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".

    Ожидается, что в ближайшие часы будут эвакуированы и другие сотрудники посольства.

    Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируются из Ирана.

    Как сообщает южное бюро Report, в настоящее время они находятся на государственном пограничном пункте пропуска "Астара".

    Напомним, ранее два дипломата Азербайджана были эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".

    Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyinin 9 əməkdaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB
    Azerbaijani Embassy staff evacuated from Tehran
    Лента новостей