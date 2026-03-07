Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНО

Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана.

Как сообщает южное бюро Report, их эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".

Ожидается, что в ближайшие часы будут эвакуированы и другие сотрудники посольства.

00:18

Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируются из Ирана.

Как сообщает южное бюро Report, в настоящее время они находятся на государственном пограничном пункте пропуска "Астара".

Напомним, ранее два дипломата Азербайджана были эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".