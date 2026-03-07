Azerbaijani Embassy staff evacuated from Tehran
Foreign policy
- 07 March, 2026
- 00:22
Staff members of the Azerbaijani embassy in Tehran are being evacuated from Iran.
According to Report"s southern bureau, the diplomats are currently at the Astara state border crossing.
Earlier, two Azerbaijani diplomats were also evacuated from Iran through the same border point.
