İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Avropa İttifaqı martın 19-da İran və Ukraynanı müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 00:37
    Avropa İttifaqı martın 19-da İran və Ukraynanı müzakirə edəcək
    Antonio Koşta

    Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta, 19 martda Aİ dövlət və hökumət başçıları arasında Yaxın Şərq və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün görüş çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Həmkarlar, sizi 19 martda keçiriləcək Avropa Şurasının iclasına dəvət edirəm. Biz İran və Yaxın Şərq regionundakı vəziyyəti müzakirə edəcəyik", - deyə Koşta bildirib.

    Diplomat əlavə edib ki, Ukrayna, Livan, Qəzza zolağı və Qərb sahilindəki vəziyyət də gündəmdə olacaq.

    Dəvət olunan iştirakçılar arasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş, Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) rəhbəri Kristin Laqard və Avrozona Maliyyə Nazirləri Şurasının sədri Kiriakos Pierrakakis də var.

    Avropa İttifaqı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Ukrayna
    ЕС созывает встречу для обсуждения конфликтов вокруг Ирана и Украины

    Son xəbərlər

    00:45

    Avropa çempionatının qalibi: Ən çətin rəqib elə özüməm

    Fərdi
    00:37

    Avropa İttifaqı martın 19-da İran və Ukraynanı müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    00:32

    İran Hörmüz boğazını bağlamaq niyyətində deyil

    Region
    00:09

    Ukraynanın sərbəst güləş üzrə Azərbaycan əsilli təmsilçisi Avropa çempionu olub

    İdman
    00:06

    İran ABŞ-la əlaqəli bütün neft və qaz infrastrukturunu məhv edəcəyi ilə hədələyib

    Region
    23:50

    Pentaqon: Avropa ölkələrinin əksəriyyəti İrana qarşı əməliyyatı dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    23:32

    "Saudi Aramco" Ukrayna PUA-larının alınması ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    23:25

    Amerikalı ekspert İlham Əliyevi dünyanın ən nüfuzlu liderlərinin siyahısına əlavə edib

    Xarici siyasət
    23:11

    İsveçrənin xarici işlər naziri Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti