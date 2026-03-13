ЕС созывает встречу для обсуждения конфликтов вокруг Ирана и Украины
- 13 марта, 2026
- 00:45
Председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал на 19 марта встречу глав государств и правительств стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.
Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба структуры.
"Коллеги, приглашаю вас на заседание Европейского совета, которое состоится 19 марта. Мы обсудим ситуацию в Иране и в регионе Ближнего Востока", - заявил Кошта.
Дипломат добавил, что в повестке дня также будут ситуация в Украине, Ливане, секторе Газа и на Западном берегу.
Среди приглашенных участников - генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и председатель Совета министров финансов еврозоны Кириакос Пиерракакис.
