ЕС созывает встречу для обсуждения конфликтов вокруг Ирана и Украины

Председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал на 19 марта встречу глав государств и правительств стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба структуры.

"Коллеги, приглашаю вас на заседание Европейского совета, которое состоится 19 марта. Мы обсудим ситуацию в Иране и в регионе Ближнего Востока", - заявил Кошта.

Дипломат добавил, что в повестке дня также будут ситуация в Украине, Ливане, секторе Газа и на Западном берегу.

Среди приглашенных участников - генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и председатель Совета министров финансов еврозоны Кириакос Пиерракакис.