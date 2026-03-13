Ukraynanın sərbəst güləş üzrə Azərbaycan əsilli təmsilçisi Avropa çempionu olub
İdman
- 13 mart, 2026
- 00:09
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında sərbəst güləş yarışları davam edir.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukraynanı sərbəst güləş üzrə 50 kiloqram çəki dərəcəsində təmsil edən Azərbaycan əsilli Aidə Kərimova rəqiblərinə qalib gələrək birinci yeri tutub və qızıl medal qazanıb.
A. Kərimova, Ukraynada ilk Azərbaycan əsilli qadın idmançı kimi bu nailiyyətin sahibidir.
Qeyd edək ki, A. Kərimova Donetsk vilayətinin Toretsk şəhərində doğulub.
Son xəbərlər
00:45
Avropa çempionatının qalibi: Ən çətin rəqib elə özüməmFərdi
00:37
Avropa İttifaqı martın 19-da İran və Ukraynanı müzakirə edəcəkDigər ölkələr
00:32
İran Hörmüz boğazını bağlamaq niyyətində deyilRegion
00:09
Ukraynanın sərbəst güləş üzrə Azərbaycan əsilli təmsilçisi Avropa çempionu olubİdman
00:06
İran ABŞ-la əlaqəli bütün neft və qaz infrastrukturunu məhv edəcəyi ilə hədələyibRegion
23:50
Pentaqon: Avropa ölkələrinin əksəriyyəti İrana qarşı əməliyyatı dəstəkləyirDigər ölkələr
23:32
"Saudi Aramco" Ukrayna PUA-larının alınması ilə bağlı danışıqlar aparırDigər ölkələr
23:25
Amerikalı ekspert İlham Əliyevi dünyanın ən nüfuzlu liderlərinin siyahısına əlavə edibXarici siyasət
23:11