    Ukraynanın sərbəst güləş üzrə Azərbaycan əsilli təmsilçisi Avropa çempionu olub

    İdman
    • 13 mart, 2026
    • 00:09
    Ukraynanın sərbəst güləş üzrə Azərbaycan əsilli təmsilçisi Avropa çempionu olub

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında sərbəst güləş yarışları davam edir.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukraynanı sərbəst güləş üzrə 50 kiloqram çəki dərəcəsində təmsil edən Azərbaycan əsilli Aidə Kərimova rəqiblərinə qalib gələrək birinci yeri tutub və qızıl medal qazanıb.

    A. Kərimova, Ukraynada ilk Azərbaycan əsilli qadın idmançı kimi bu nailiyyətin sahibidir.

    Qeyd edək ki, A. Kərimova Donetsk vilayətinin Toretsk şəhərində doğulub.

    Güləş Ukrayna
