    Аида Керимова, выступающая за Украину в вольной борьбе, стала чемпионкой Европы

    Спорт
    • 13 марта, 2026
    • 00:33
    В сербском городе Зренянин продолжаются соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Европы U-23.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, представительница Украины в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг, азербайджанского происхождения Аида Керимова, одержав победы над соперницами, заняла первое место и завоевала золотую медаль.

    А. Керимова стала первой азербайджанкой-спортсменкой в Украине, добившейся такого результата.

    Отметим, что А. Керимова родилась в городе Торецк Донецкой области.

    Ukraynanın sərbəst güləş üzrə Azərbaycan əsilli təmsilçisi Avropa çempionu olub
