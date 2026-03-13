Аида Керимова, выступающая за Украину в вольной борьбе, стала чемпионкой Европы

В сербском городе Зренянин продолжаются соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Европы U-23.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, представительница Украины в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг, азербайджанского происхождения Аида Керимова, одержав победы над соперницами, заняла первое место и завоевала золотую медаль.

А. Керимова стала первой азербайджанкой-спортсменкой в Украине, добившейся такого результата.

Отметим, что А. Керимова родилась в городе Торецк Донецкой области.