Аида Керимова, выступающая за Украину в вольной борьбе, стала чемпионкой Европы
Спорт
- 13 марта, 2026
- 00:33
В сербском городе Зренянин продолжаются соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Европы U-23.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, представительница Украины в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг, азербайджанского происхождения Аида Керимова, одержав победы над соперницами, заняла первое место и завоевала золотую медаль.
А. Керимова стала первой азербайджанкой-спортсменкой в Украине, добившейся такого результата.
Отметим, что А. Керимова родилась в городе Торецк Донецкой области.
