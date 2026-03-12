İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Saudi Aramco" Ukrayna PUA-larının alınması ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 23:32
    Saudi Aramco Ukrayna PUA-larının alınması ilə bağlı danışıqlar aparır

    Dünyanın ən böyük neft şirkətlərindən biri olan "Saudi Aramco" yataqları hücumlardan qorumaq üçün Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) alınması ilə bağlı danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, danışıqlar düşmənin PUA-larını taran vasitəsilə və ya aparatın bilavasitə yaxınlığında partlayışla zərərsizləşdirməyə qadir olan dron əleyhinə vasitələr istehsal edən "SkyFall" və "Wild Hornets" ilə aparılır.

    Eyni zamanda bildirilib ki, şirkət PUA-ları hökumətdən və regional rəqiblərdən, xüsusən də Qətərdən daha əvvəl əldə etmək istəyir.

    Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Ukrayna ABŞ hərbi bazalarını qorumaq üçün İordaniyaya PUA əleyhinə vasitələr və dronlar üzrə mütəxəssislər qrupu göndərib.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Saudi Aramco
    Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотников

    Son xəbərlər

    23:32

    "Saudi Aramco" Ukrayna PUA-larının alınması ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    23:25

    Amerikalı ekspert İlham Əliyevi dünyanın ən nüfuzlu liderlərinin siyahısına əlavə edib

    Xarici siyasət
    23:11

    İsveçrənin xarici işlər naziri Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    23:02

    ABŞ-da sinaqoqa hücum edən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    22:56

    Anar Quliyev BMT rəsmisilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda birgə layihələri müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:44

    Xarici sahibkar qadınlar Azərbaycana səfər edəcəklər

    Biznes
    22:40

    Mirzoyan isveçrəli həmkarı ilə Yaxın Şərqi müzakirə ediblər

    Region
    22:34

    "İnter Mayami" Bernardu Silvanı transfer etmək istəyir

    Futbol
    22:30
    Foto

    Naxçıvanın 40 milyon manatdan çox büdcə qalığı açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti