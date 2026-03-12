Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотников

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для защиты месторождений от атак.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, переговоры идут со SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики, способные нейтрализовать беспилотники противника при помощи тарана или взрыва в непосредственной близости от аппарата.

При этом саудовская компания, по словам источников, хочет получить БПЛА раньше правительства и региональных конкурентов, в частности, Катара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз.