Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотников

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 21:41
    Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотников

    Одна из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для защиты месторождений от атак.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Как уточняет издание, переговоры идут со SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики, способные нейтрализовать беспилотники противника при помощи тарана или взрыва в непосредственной близости от аппарата.

    При этом саудовская компания, по словам источников, хочет получить БПЛА раньше правительства и региональных конкурентов, в частности, Катара.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз.

    Saudi Aramco БПЛА Саудовкая Аравия Катар США
    Ты - Король

    Последние новости

    22:09

    Моди призвал к дипломатическому решению конфликта между Ираном и США

    В регионе
    22:03

    Гюльтекин Ширинова взяла серебро ЧЕ по борьбе в Сербии

    Индивидуальные
    21:56

    Пентагон: Операцию против Ирана поддерживает большинство стран Европы

    Другие страны
    21:47

    Глава МИД Армении и вице-президент Швейцарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    21:41

    Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотников

    Другие страны
    21:31
    Фото

    Азербайджан и Сербия обсудили в США сотрудничество в сфере прав женщин

    Внешняя политика
    21:29

    Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН

    В регионе
    21:19

    В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине

    Происшествия
    21:16

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей