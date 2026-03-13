İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Region
    • 13 mart, 2026
    • 00:06
    İran ABŞ-la əlaqəli bütün neft və qaz infrastrukturunu məhv edəcəyi ilə hədələyib

    İranın enerji obyektlərinə hücum ediləcəyi təqdirdə, Yaxın Şərqdəki ABŞ-la əlaqəli bütün neft və qaz infrastrukturunu məhv edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin "Xatəm əl-Ənbiya" Qərargahının rəsmisi bildirib.

    "Xəbərdar edirik ki, İranın enerji infrastrukturuna və limanlarına ən kiçik bir hücum bizim sarsıdıcı və dağıdıcı cavabımıza səbəb olacaq. Belə bir hücum halında, ABŞ və Qərb müttəfiqlərinin payı olan bölgədəki bütün neft və qaz infrastrukturu yandırılacaq və məhv ediləcək", - deyə İranın dövlət televiziyası onun sözlərini sitat gətirib.

