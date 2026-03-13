Иран пригрозил уничтожить всю связанную с США нефтегазовую инфраструктуру

В случае удара по энергетическим объектам Ирана Тегеран уничтожит всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель штаба "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана.

"Предупреждаем, что даже малейшее нападение на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ. В случае такого удара вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой имеется доля США и их западных союзников, будет сожжена и уничтожена", - цитирует его слова государственное телевидение Ирана.