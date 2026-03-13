Avropa çempionatının qalibi: Ən çətin rəqib elə özüməm

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Fərdi
    • 13 mart, 2026
    • 00:45
    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatının qalibi Günay Qurbanova (59 kq) üçün finala gedən yol asan olmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, güləşçi bunu final görüşündən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    G.Qurbanova ikinci dəfə Avropa çempionu adını qazanmasını dəyərləndirib:

    "İkinci dəfə Avropa çempionu olduğuma görə çox sevinirəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə yenə medal qazanmaq şansım olacaq. Bura qədər gəlmək asan olmayıb. Məşqçim Toğrul Əsgərova, komandamıza və mənə dəstək göstərən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Hazırlaşırdılar, dəstək oldular, motivasiya verib təcrübələrini mənimlə bölüşüblər. Hər dəqiqə yanımda olub məni ruhlandırdılar".

    O, final görüşünün bir qədər gərgin keçdiyini deyib: "Final görüşüm bir qədər çətin keçsə də, mənim üçün çətin rəqib yoxdur. Ən çətin rəqib elə özüməm".

    Güləşçi növbəti hədəfi haqqında da danışıb: "Növbəti hədəfim böyüklər arasında Avropa çempionatıdır. Özümü bu yarışda da sınamaq istəyirəm. Qızıl medal qazana biləcəyimə inanıram".

    Avropa çempionatı Güləş

