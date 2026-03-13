İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İsveç sanksiya siyahısında olan tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 07:45
    İsveç sanksiya siyahısında olan tankeri saxlayıb

    İsveçin sahil mühafizəsi Baltik dənizinin Trelleborq sahillərində "Sea Owl I" tankerini nəzarətə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, Komor bayrağı altında üzən gəmi saxta bayraqdan istifadə etməkdə şübhəli bilinir. Öz növbəsində, sahil mühafizəsinin əməliyyatlar üzrə rəis müavini Daniel Stenling, dəniz təhlükəsizliyi və ətraf mühit üçün yüksək təhdid səbəbindən İsveç hakimiyyətinin müdaxilə üçün əsaslarının olduğunu bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gəmiçilik və ətraf mühit üçün risk məqbul hədləri aşıb və bu da tədbir görülməsini tələb edib. "Sea Owl I" tankeri Avropa Birliyi də daxil olmaqla bir neçə ölkənin sanksiya siyahısındadır.

    tanker İsveç sanksiya
    Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

    Son xəbərlər

    08:34

    Avstraliyalı yeniyetmələrin beşdə biri qadağadan sonra hələ də sosial mediadan istifadə edir

    Digər ölkələr
    08:15

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:07

    Tramp: İranı İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq

    Digər ölkələr
    07:45

    İsveç sanksiya siyahısında olan tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    07:13

    Kuba Vatikanla danışıqlardan sonra 51 məhbusu azadlığa buraxıb

    Digər ölkələr
    06:42

    Binyamin Netanyahu: İranın nüvə alimləri öldürülüb

    Digər ölkələr
    06:08

    İraqdakı hərbi bazaya hücumda fransız hərbçi ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    05:53

    Politico: Neft qiymətləri ən azı bir neçə ay yüksək qala bilər

    Energetika
    05:18

    Efiopiyada daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 107 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti