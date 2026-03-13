İsveç sanksiya siyahısında olan tankeri saxlayıb
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 07:45
İsveçin sahil mühafizəsi Baltik dənizinin Trelleborq sahillərində "Sea Owl I" tankerini nəzarətə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Komor bayrağı altında üzən gəmi saxta bayraqdan istifadə etməkdə şübhəli bilinir. Öz növbəsində, sahil mühafizəsinin əməliyyatlar üzrə rəis müavini Daniel Stenling, dəniz təhlükəsizliyi və ətraf mühit üçün yüksək təhdid səbəbindən İsveç hakimiyyətinin müdaxilə üçün əsaslarının olduğunu bildirib.
Onun sözlərinə görə, gəmiçilik və ətraf mühit üçün risk məqbul hədləri aşıb və bu da tədbir görülməsini tələb edib. "Sea Owl I" tankeri Avropa Birliyi də daxil olmaqla bir neçə ölkənin sanksiya siyahısındadır.
Son xəbərlər
08:34
Avstraliyalı yeniyetmələrin beşdə biri qadağadan sonra hələ də sosial mediadan istifadə edirDigər ölkələr
08:15
Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:07
Tramp: İranı İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuqDigər ölkələr
07:45
İsveç sanksiya siyahısında olan tankeri saxlayıbDigər ölkələr
07:13
Kuba Vatikanla danışıqlardan sonra 51 məhbusu azadlığa buraxıbDigər ölkələr
06:42
Binyamin Netanyahu: İranın nüvə alimləri öldürülübDigər ölkələr
06:08
İraqdakı hərbi bazaya hücumda fransız hərbçi ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
05:53
Politico: Neft qiymətləri ən azı bir neçə ay yüksək qala bilərEnergetika
05:18