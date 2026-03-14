İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 18 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14 mart, 2026
    • 17:51
    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 18 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 20,365 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,4 % çoxdur.

    Təkcə fevral ayında Türkiyə Azərbaycana 10,999 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal ixrac edib ki, bu da bir il əvvələ nisbətən 30,6 % çoxdur.

    İki ayda Türkiyənin qara və əlvan metal ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 7 % artaraq 2,173 milyard ABŞ dollarına, fevral ayında isə 7,7 % artaraq 1,099 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox qara və əlvan metal idxalı Almaniya 252,656 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 11,5 % çox), İtaliya 177,935 milyon ABŞ dolları (+0,2 %) və Bolqarıstan 130,63 milyon ABŞ dolları (+22,2 %) dəyərində həyata keçirib.

    Türkiyə İxracatçılar Məclisi

    Son xəbərlər

