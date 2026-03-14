Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 18 %-dən çox artırıb
- 14 mart, 2026
- 17:51
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 20,365 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,4 % çoxdur.
Təkcə fevral ayında Türkiyə Azərbaycana 10,999 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal ixrac edib ki, bu da bir il əvvələ nisbətən 30,6 % çoxdur.
İki ayda Türkiyənin qara və əlvan metal ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 7 % artaraq 2,173 milyard ABŞ dollarına, fevral ayında isə 7,7 % artaraq 1,099 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox qara və əlvan metal idxalı Almaniya 252,656 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 11,5 % çox), İtaliya 177,935 milyon ABŞ dolları (+0,2 %) və Bolqarıstan 130,63 milyon ABŞ dolları (+22,2 %) dəyərində həyata keçirib.