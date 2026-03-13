Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 06:27
Береговая охрана Швеции взяла под контроль танкер Sea Owl I возле побережья города Треллеборг в Балтийском море.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что судно под флагом Коморских Островов подозревают в использовании поддельного флага.
В свою очередь, заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг указал, что у шведских властей были основания для вмешательства из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды. По его словам, уровень риска для судоходства и экологии превышал допустимые нормы, что требовало принятия мер.
Танкер Sea Owl I находится в санкционных списках ряда стран, включая Европейский союз.
Последние новости
06:27
Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагомДругие страны
06:07
Полиция Торонто усилила меры безопасности на митинге в честь Дня Аль-КудсДругие страны
05:47
Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцевЭнергетика
05:39
Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщикиДругие страны
05:19
В Турции произошло сильное землетрясениеВ регионе
05:11
В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человекДругие страны
04:51
Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в ИранеВ регионе
04:37
Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервовЭнергетика
04:17