    Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 06:27
    Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

    Береговая охрана Швеции взяла под контроль танкер Sea Owl I возле побережья города Треллеборг в Балтийском море.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что судно под флагом Коморских Островов подозревают в использовании поддельного флага.

    В свою очередь, заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг указал, что у шведских властей были основания для вмешательства из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды. По его словам, уровень риска для судоходства и экологии превышал допустимые нормы, что требовало принятия мер.

    Танкер Sea Owl I находится в санкционных списках ряда стран, включая Европейский союз.

