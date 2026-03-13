Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

Береговая охрана Швеции взяла под контроль танкер Sea Owl I возле побережья города Треллеборг в Балтийском море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судно под флагом Коморских Островов подозревают в использовании поддельного флага.

В свою очередь, заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг указал, что у шведских властей были основания для вмешательства из-за высокой угрозы для морской безопасности и окружающей среды. По его словам, уровень риска для судоходства и экологии превышал допустимые нормы, что требовало принятия мер.

Танкер Sea Owl I находится в санкционных списках ряда стран, включая Европейский союз.