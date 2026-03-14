Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzub
Komanda
- 14 mart, 2026
- 18:47
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Abşeron Lions" "Neftçi"ni məğlub edib.
Qarşılaşma 107:87 hesabı ilə yekunlaşıb.
Günün ilk görüşündə "Sabah" "Gəncə"dən üstün olub - 87:73.
Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67), "Quba" "Lənkəran"ı (95:88) məğlub edib.
