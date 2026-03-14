    Tramp: Bir sıra ölkələr Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərəcək

    Tramp: Bir sıra ölkələr Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərəcək

    Bir sıra ölkələr gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    "Bir çox ölkələr, xüsusən Hörmüz boğazının İran tərəfindən bağlanmasından təsirlənənlər ABŞ ilə birlikdə Hörmüz boğazını açmaq və onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hərbi gəmilər göndərəcəklər", - o yazıb və xüsusən Böyük Britaniyanı, Çini, Koreya Respublikasını, Fransanı və Yaponiyanı bu addımı atmağa çağırıb.

    Трамп: Ряд стран направят военные корабли в Ормузский пролив
    Trump says 'many countries' will send warships to keep Strait of Hormuz open

