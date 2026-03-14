Tramp: Bir sıra ölkələr Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərəcək
- 14 mart, 2026
- 18:58
Bir sıra ölkələr gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
"Bir çox ölkələr, xüsusən Hörmüz boğazının İran tərəfindən bağlanmasından təsirlənənlər ABŞ ilə birlikdə Hörmüz boğazını açmaq və onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hərbi gəmilər göndərəcəklər", - o yazıb və xüsusən Böyük Britaniyanı, Çini, Koreya Respublikasını, Fransanı və Yaponiyanı bu addımı atmağa çağırıb.
Son xəbərlər
19:42
Əraqçi: İran enerji obyektlərinə qarşı istənilən hücuma cavab verəcəkRegion
19:39
Foto
İrandan 60 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
19:33
Vaqif Sadıqov: Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən aviasiya dəhlizinə çevrilibXarici siyasət
19:29
Foto
"İstedadların seçimi" turnirinin II turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşibFərdi
19:22
Pezeşkian: Dağıdılmış hər şeyi bərpa edəcəyikRegion
19:08
SEPAH "Citibank"ın Dubay və Manamadakı filiallarına hücumları təsdiqləyib - YENİLƏNİBRegion
18:58
Tramp: Bir sıra ölkələr Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərəcəkDigər ölkələr
18:47
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzubKomanda
18:16
Foto