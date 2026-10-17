İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2026
    • 20:44
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar

    Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə Azərbaycan cüdoçuları 4 gümüş və 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 8 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Nazir Talıbov (66 kq), Kamran Süleymanov (73 kq), Fəridə Mirzəyeva (52 kq) və Ülviyyə Bayramova (57 kq) finaladək irəliləyərək turnirin gümüş medallarına sahib olublar.

    Rəşad Yelkiyev (66 kq), Nəriman Mirzəyev, Rüfət Şövlətov (hər ikisi 73 kq) və Gülnarə Bayramova (57 kq) isə bürünc medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, iki gün davam edən Asiya Açıq Turnirində 7 ölkədən 182 idmançı mübarizə aparır.

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirinin ilk günündə 8 medal qazanıblar

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Azərbaycan cüdoçuları
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    22:52
    "Bavariya" "Leypsiq"i 6:1 hesabı ilə darmadağın edib
    Futbol
    22:20
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    22:12
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti