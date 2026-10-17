İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 19:50
    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb

    Türkiyənin daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi ölkədə terrorla mübarizə və ictimai sülhün təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən proses çərçivəsində PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmənin aparılmadığını və güzəştə gedilmədiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    M. Çiftçi qeyd edib ki, son dövrlərdə Türkiyədə nadir rast gəlinən siyasi konsensus formalaşıb və bunun nəticəsində mühüm qanun qəbul edilib.

    "Bu qanun nəticəsində terror təşkilatı ilə hər hansı sövdələşmə aparılıbmı? Qətiyyən aparılmayıb. Hər hansı güzəştə gedilibmi? Xeyr, güzəştə gedilməyib", – deyə nazir vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, qəbul edilən qərar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, dövlətin və parlamentin iradəsinə uyğun olub.

    Xatırladaq ki, avqustun 10-da "Terrorsuz Türkiyə"qanun layihəsinin qəbul edilməsi atılan mühüm addımlardan biri hesab olunur. Belə ki, yeni qanunla könüllü təslim olan PKK terror təşkilatı mənsublarının hüquqi statusuna yenidən baxılır.

    Mustafa Çiftçi Terrorsuz Türkiyə Türkiyə Cümhuriyyəti
    МВД Турции исключило сделки и уступки в отношении РКК
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    23:12
    Fransada bahalaşmaya qarşı aksiyalarda 550 min nəfər iştirak edib
    Digər ölkələr
    22:52
    "Bavariya" "Leypsiq"i 6:1 hesabı ilə darmadağın edib
    Futbol
    22:20
    Hindistanda dini bayram zamanı izdihamda 17 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    22:12
    Pakistan ordusu Əfqanıstanla sərhəddə ağır silahlardan istifadə edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti