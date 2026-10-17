МВД Турции исключило сделки и уступки в отношении РКК

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что в рамках борьбы с терроризмом и усилий по обеспечению общественного мира власти страны не заключали никаких сделок с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана" (РКК) и не шли ей на уступки.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил глава турецкого МВД.

Чифтчи отметил, что в последнее время в Турции сложился редкий для страны политический консенсус, благодаря которому удалось принять важный закон.

"Были ли в результате принятия этого закона заключены какие-либо сделки с террористической организацией? Категорически нет. Были ли сделаны какие-либо уступки? Нет, никаких уступок не было", - подчеркнул министр.

По его словам, принятое решение соответствует воле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, государства и парламента.

Напомним, что одним из важных шагов в этом направлении стало принятие 10 августа законопроекта "Турция без терроризма". Новый закон предусматривает пересмотр правового статуса членов РКК, добровольно сдавшихся властям.