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    МВД Турции исключило сделки и уступки в отношении РКК

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 20:22
    МВД Турции исключило сделки и уступки в отношении РКК

    Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что в рамках борьбы с терроризмом и усилий по обеспечению общественного мира власти страны не заключали никаких сделок с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана" (РКК) и не шли ей на уступки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил глава турецкого МВД.

    Чифтчи отметил, что в последнее время в Турции сложился редкий для страны политический консенсус, благодаря которому удалось принять важный закон.

    "Были ли в результате принятия этого закона заключены какие-либо сделки с террористической организацией? Категорически нет. Были ли сделаны какие-либо уступки? Нет, никаких уступок не было", - подчеркнул министр.

    По его словам, принятое решение соответствует воле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, государства и парламента.

    Напомним, что одним из важных шагов в этом направлении стало принятие 10 августа законопроекта "Турция без терроризма". Новый закон предусматривает пересмотр правового статуса членов РКК, добровольно сдавшихся властям.

    Мустафа Чифтчи Рабочая партия Курдистана (РКК)
    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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