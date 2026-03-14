Трамп: Ряд стран направят военные корабли в Ормузский пролив

Некоторые страны вознамерились направить военные корабли в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности судоходства.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп соцсети в Truth Social.

"Многие страны, в особенности те, которые были затронуты закрытием Ормузского пролива со стороны Ирана, в связке с США направят военные корабли, чтобы открыть Ормузский пролив и обеспечить его безопасность", - написал он, призвав к такому шагу, в частности, Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.