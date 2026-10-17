Fransada etirazçılar Lill meriyasının binasını talan ediblər
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2026
- 20:21
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Fransanın Lill şəhərində qiymət artımına qarşı etiraz aksiyasının iştirakçıları meriyanın bir neçə girişinin şüşə qapılarını sındıraraq binaya soxulublar.
"Report" RTL radiostansiyasına istinadən xəbər verir ki, nümayişçilərin bir hissəsi binanın daxilində talan törədib, daha sonra isə hadisə yerindən uzaqlaşıb.
Bir neçə dəqiqə sonra polisin xüsusi təyinatlı bölmələrinin əməkdaşları meriyaya daxil olublar.
Radiostansiyanın məlumatına görə, Lillin mərkəzində polis və bir neçə yüz etirazçı arasında şiddətli toqquşmalar davam edir.
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