Во Франции протестующие ворвались в здание мэрии Лилля и устроили погром
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 20:06
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Во французском городе Лилль участники акции протеста против роста цен ворвались в здание мэрии, разбив стеклянные двери нескольких входов.
Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RTL, часть демонстрантов устроила погром внутри здания, после чего скрылась с места происшествия.
Спустя несколько минут в мэрию вошли сотрудники специальных подразделений полиции.
По данным радиостанции, в центре Лилля продолжаются ожесточенные столкновения между полицией и несколькими сотнями протестующих.
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