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    Во Франции протестующие ворвались в здание мэрии Лилля и устроили погром

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 20:06
    Во Франции протестующие ворвались в здание мэрии Лилля и устроили погром

    Во французском городе Лилль участники акции протеста против роста цен ворвались в здание мэрии, разбив стеклянные двери нескольких входов.

    Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RTL, часть демонстрантов устроила погром внутри здания, после чего скрылась с места происшествия.

    Спустя несколько минут в мэрию вошли сотрудники специальных подразделений полиции.

    По данным радиостанции, в центре Лилля продолжаются ожесточенные столкновения между полицией и несколькими сотнями протестующих.

    Франция Акции протеста
    Fransada etirazçılar Lill meriyasının binasını talan ediblər
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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