XIII Qlobal Bakı Forumunun üçüncü günü keçirilir
Xarici siyasət
- 14 mart, 2026
- 09:00
XIII Qlobal Bakı Forumunun üçüncü günü başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu gün iştirakçılar "Süni intellekt, idarəetmə və innovasiyanın etikası", "Mənzil üçün qlobal əməkdaşlıq: WUF13 üçün perspektivlər" və "Beynəlxalq sistemin yenidən qurulmasına doğru" mövzularını müzakirə edəcəklər.
Xatırladaq ki, Qlobal Bakı Forumu 2013-cü ildən Azərbaycanda keçirilir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ənənəvi forumda müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana gələn nümayəndələr dünyadakı proseslər, qlobal təhlükəsizlik, güc balansı, beynəlxalq hüquq və digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparırlar.
