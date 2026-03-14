Внешняя политика
- 14 марта, 2026
- 09:01
Начался третий день XIII Глобального Бакинского форума.
Как сообщает Report, cегодня участники проведут обсуждения на темы "Искусственный интеллект", "Этика управления и инноваций", "Глобальное сотрудничество в сфере жилья: перспективы для WUF13", "К реструктуризации международной системы".
Напомним, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.
