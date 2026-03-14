SEPAH ABŞ banklarının Yaxın Şərqdəki filiallarına hücum edib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ banklarının Yaxın Şərq və Fars körfəzi ölkələrindəki bir sıra filiallarına hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi SEPAH-a istinadən məlumat yayıb.

    SEPAH-ın sözçüsü bildirib ki, hücum ABŞ-nin İran banklarını hədəf almasına cavab xarakterlidir: "Əgər ABŞ bu addımı təkrarlasa, bölgədəki Amerika banklarının bütün filialları bizim qanuni hədəfimiz olacaq".

