SEPAH ABŞ banklarının Yaxın Şərqdəki filiallarına hücum edib
- 14 mart, 2026
- 18:32
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ banklarının Yaxın Şərq və Fars körfəzi ölkələrindəki bir sıra filiallarına hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi SEPAH-a istinadən məlumat yayıb.
SEPAH-ın sözçüsü bildirib ki, hücum ABŞ-nin İran banklarını hədəf almasına cavab xarakterlidir: "Əgər ABŞ bu addımı təkrarlasa, bölgədəki Amerika banklarının bütün filialları bizim qanuni hədəfimiz olacaq".
