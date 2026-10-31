Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "LANDAU Lions"u məğlub edib
Komanda
- 31 oktyabr, 2026
- 16:31
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Azərbaycan Basketbol Liqasının V turunda "Neftçi" "LANDAU Lions"la qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş "Neftçi"nin 86:84 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən açılış oyununda "Ordu" "Naxçıvan"ı 84:76 hesabı ilə üstələyib. V tura noyabrın 1-də yekun vurulacaq.
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