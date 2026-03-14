КСИР подтвердил атаки на отделения Citibank в Дубае и Манаме

Иран атаковал отделения американского банка Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удары США и Израиля по иранским банкам в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини.

По его словам, атака стала ответом на действия против двух иранских банков.

"Атака на отделения американских банков была ответом на агрессию врага против двух иранских банков. Если враг повторит этот шаг, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью", - отметил он.