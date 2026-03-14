İran Xarq adasına hücuma cavab olaraq BƏƏ limanlarına zərbələr endirməyə hazırlaşır
- 14 mart, 2026
- 17:39
İran Xarq adasına edilən hücuma cavab olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) üç limanına - Dubaydakı Cəbəl-Əli, Əbu-Dabidəki Xəlifə və Füceyra limanlarına zərbələr endirməyə hazırlıq görüldüyünü elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
İran tərəfi insanları təxliyə olunmağa çağırıb.
"ABŞ hərbi qüvvələrinin mülki obyektlər arasında yerləşməsi səbəbindən bu ərazilər qanuni hədəflərə çevrilib və yaxın saatlarda hədəfə alınacaq", - agentlik bildirib.
18:16
Foto
Bugünkü iməcilikdə Bakının 537 küçəsi yuyulubEkologiya
18:00
Foto
XIII Qlobal Bakı Forumu öz işini yekunlaşdırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:58
Tramp ABŞ-nin beş yanacaqdolduran təyyarəsinin zədələndiyini təkzib edibDigər ölkələr
17:55
Ötən gün axtarışda olan 163 nəfər saxlanılıbHadisə
17:51
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 18 %-dən çox artırıbBiznes
17:39
İran Xarq adasına hücuma cavab olaraq BƏƏ limanlarına zərbələr endirməyə hazırlaşırRegion
17:35
Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin zərbələri nəticəsində ölən tibb işçilərinin sayı 26 nəfərə çatıbDigər ölkələr
17:27
"Bavariya"nın müdafiəçisi Kim Min Ce karyerasını İtaliyada davam etdirə bilərFutbol
17:21