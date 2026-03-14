İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İran Xarq adasına hücuma cavab olaraq BƏƏ limanlarına zərbələr endirməyə hazırlaşır

    Region
    • 14 mart, 2026
    • 17:39
    İran Xarq adasına hücuma cavab olaraq BƏƏ limanlarına zərbələr endirməyə hazırlaşır

    İran Xarq adasına edilən hücuma cavab olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) üç limanına - Dubaydakı Cəbəl-Əli, Əbu-Dabidəki Xəlifə və Füceyra limanlarına zərbələr endirməyə hazırlıq görüldüyünü elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    İran tərəfi insanları təxliyə olunmağa çağırıb.

    "ABŞ hərbi qüvvələrinin mülki obyektlər arasında yerləşməsi səbəbindən bu ərazilər qanuni hədəflərə çevrilib və yaxın saatlarda hədəfə alınacaq", - agentlik bildirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Xarq adası
    Иран готовит удары по портам ОАЭ в ответ на нападение на остров Харк
    Iran warns UAE that its ports are ‘legitimate' targets

