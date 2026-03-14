Иран готовит удары по портам ОАЭ в ответ на нападение на остров Харк
- 14 марта, 2026
- 17:33
Иран в ответ на нападение на остров Харк объявил о подготовке к ударам по трем портам ОАЭ - Джебель-Али в Дубае, порту Халифа в Абу-Даби и порту Фуджейра.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
Иранская сторона также призвала людей эвакуироваться.
"Эти районы стали законными целями из-за присутствия и укрытия американских военных сил среди гражданских объектов и в ближайшие часы станут объектами ударов", - сообщило агентство.
