Иран готовит удары по портам ОАЭ в ответ на нападение на остров Харк

Иран в ответ на нападение на остров Харк объявил о подготовке к ударам по трем портам ОАЭ - Джебель-Али в Дубае, порту Халифа в Абу-Даби и порту Фуджейра.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Иранская сторона также призвала людей эвакуироваться.

"Эти районы стали законными целями из-за присутствия и укрытия американских военных сил среди гражданских объектов и в ближайшие часы станут объектами ударов", - сообщило агентство.