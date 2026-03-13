İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Kuba Vatikanla danışıqlardan sonra 51 məhbusu azadlığa buraxıb

    13 mart, 2026
    07:13
    Kuba Vatikanla danışıqlardan sonra 51 məhbusu azadlığa buraxıb

    Kuba hakimiyyəti xoşməramlı münasibət əlaməti olaraq 51 məhbusu azadlığa buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "AFP" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qərar Vatikan nümayəndələri ilə danışıqlardan sonra verilib.

    "Kuba dövləti ilə Vatikan arasında xoşməramlı münasibətlər və sıx əməkdaşlıq ruhunda Kuba yaxın günlərdə 51 məhbusu azad etmək qərarına gəlib", - Kuba Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilib.

    Məhbusların kimliyi və ya həbs səbəbi göstərilmir. Yalnız onların cəzalarının çox hissəsini çəkdikləri və əvvəllər heç bir intizam tədbiri və ya şikayətləri olmadığı bildirilir.

    Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

