Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 07:07
    Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

    Власти Кубы объявили о решении в знак доброй воли освободить 51 заключенного.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Отмечается, что решение принято после переговоров с представителями Ватикана.

    "В духе доброй воли и в тесном сотрудничестве... между кубинским государством и Ватиканом Куба приняла решение освободить в ближайшие дни 51 заключенного", - указано в сообщении министерства иностранных дел Кубы.

    В нем не названы личности заключенных и не говорится, по какой причине они находятся за решеткой. Сообщается только, что они отбыли большую часть своего срока и не имели взысканий и нареканий.

    Куба Ватикан заключенные
    Kuba Vatikanla danışıqlardan sonra 51 məhbusu azadlığa buraxıb
    Ты - Король

    Последние новости

    07:07

    Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

    Другие страны
    06:27

    Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

    Другие страны
    06:07

    Полиция Торонто усилила меры безопасности на митинге в честь Дня Аль-Кудс

    Другие страны
    05:47

    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

    Энергетика
    05:39

    Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщики

    Другие страны
    05:19

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    05:11

    В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человек

    Другие страны
    04:51

    Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в Иране

    В регионе
    04:37

    Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервов

    Энергетика
    Лента новостей