Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 07:07
Власти Кубы объявили о решении в знак доброй воли освободить 51 заключенного.
Как передает Report, об этом сообщает AFP.
Отмечается, что решение принято после переговоров с представителями Ватикана.
"В духе доброй воли и в тесном сотрудничестве... между кубинским государством и Ватиканом Куба приняла решение освободить в ближайшие дни 51 заключенного", - указано в сообщении министерства иностранных дел Кубы.
В нем не названы личности заключенных и не говорится, по какой причине они находятся за решеткой. Сообщается только, что они отбыли большую часть своего срока и не имели взысканий и нареканий.
Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом
