Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

Власти Кубы объявили о решении в знак доброй воли освободить 51 заключенного.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Отмечается, что решение принято после переговоров с представителями Ватикана.

"В духе доброй воли и в тесном сотрудничестве... между кубинским государством и Ватиканом Куба приняла решение освободить в ближайшие дни 51 заключенного", - указано в сообщении министерства иностранных дел Кубы.

В нем не названы личности заключенных и не говорится, по какой причине они находятся за решеткой. Сообщается только, что они отбыли большую часть своего срока и не имели взысканий и нареканий.