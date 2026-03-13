İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 06:42
    Binyamin Netanyahu: İranın nüvə alimləri öldürülüb

    İsrailin hücumları nəticəsində İranın bir neçə nüvə alimi həlak olub.

    "Report"un "Al Jazeera"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu bildirib.

    O, İran üçün "azadlığa aparan yeni bir yolun yaxınlaşdığını" və ölkənin gələcəyinin vətəndaşlarından asılı olduğunu bildirib.

    İran İsrail
