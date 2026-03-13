Binyamin Netanyahu: İranın nüvə alimləri öldürülüb
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 06:42
İsrailin hücumları nəticəsində İranın bir neçə nüvə alimi həlak olub.
"Report"un "Al Jazeera"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu bildirib.
O, İran üçün "azadlığa aparan yeni bir yolun yaxınlaşdığını" və ölkənin gələcəyinin vətəndaşlarından asılı olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
06:42
Binyamin Netanyahu: İranın nüvə alimləri öldürülübDigər ölkələr
06:08
İraqdakı hərbi bazaya hücumda fransız hərbçi ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
05:53
Politico: Neft qiymətləri ən azı bir neçə ay yüksək qala bilərEnergetika
05:18
Efiopiyada daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 107 nəfər ölübDigər ölkələr
05:00
Türkiyədə güclü zəlzələ olubRegion
04:53
Welt: Bir neçə böyük Almaniya şirkəti İranda fəaliyyətini davam etdirirRegion
04:39
İtaliya strateji neft ehtiyatlarından təxminən 10 milyon barel istifadə edəcəkEnergetika
04:18
ABŞ Rusiyaya bir ay müddətinə tankerlərdən neft satmağa icazə veribDigər ölkələr
03:43