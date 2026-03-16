    Elnur Məmmədov: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" sazişinin ratifikasiyası Xəzərdə əməkdaşlıq üçün mühümdür"

    Xarici siyasət
    16 mart, 2026
    • 11:40
    Elnur Məmmədov: Yaşıl Enerji Dəhlizi sazişinin ratifikasiyası Xəzərdə əməkdaşlıq üçün mühümdür

    Qazaxıstanın Azərbaycan və Özbəkistanla "Yaşıl Enerji Dəhlizi" haqqında sazişi ratifikasiya etməsi Xəzər regionunda enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafında mühüm addımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov "Yaşıl Enerji Dəhlizi" haqqında sazişi ratifikasiya etməsinə münasibət bildirərkən sosial şəbəkələrdə yazıb.

    Onun sözlərinə görə, regionda enerji sahəsində əməkdaşlıqla irəliyə doğru nəzərəçarpacaq addım atılır: "Qazaxıstanın müqaviləni ratifikasiya etməsi isə bərpa olunan elektrik enerjisinin Xəzər dənizi vasitəsilə ötürülməsinə dair planları irəlilədir".

    E.Məmmədov xatırladıb ki, saziş Bakıda keçirilən COP29 konfransı çərçivəsində 2024-cü il noyabrın 13-də Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan liderləri tərəfindən imzalanıb. Sənəd bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialından səmərəli istifadəni, ekoloji baxımdan "təmiz elektrik enerjisi" ticarətinin inkişafını, həmçinin "yaşıl enerji", ammonyak və hidrogenin Avropa bazarlarına ixracını nəzərdə tutur.

    Nazir müavini qeyd edib ki, təşəbbüsün əsas elementi Xəzər dənizinin dibi ilə yüksək gərginlikli sabit cərəyan kabelinin çəkilməsi olacaq: "Bu da "yaşıl elektrik enerjisi"ni Qazaxıstan və Özbəkistandan Azərbaycana, oradan isə Qara dəniz enerji layihəsi vasitəsilə Avropaya ötürməyə imkan verəcək. Bu təşəbbüs Azərbaycanın Mərkəzi Asiya və Avropa enerji bazarları arasında körpü rolunu gücləndirir, həmçinin "təmiz enerji"yə daha geniş keçidə töhfə verir".

    Elnur Məmmədov Yaşıl enerji COP29
    Эльнур Мамедов заявил о новом этапе энергетического сотрудничества в Каспийском регионе
    Elnur Mammadov announces new stage of energy co-op in Caspian region

    Son xəbərlər

    11:49

    Petr Binhak: "Çexiya Aİ-də TAP üçün hidrogen "qovşağına" çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    11:48

    Ratomir Deliç: "FIBA Çempionlar Kuboku təcrübəsi Azərbaycan millisini daha güclü edəcək"

    Komanda
    11:46

    TÜRKPA Qazaxıstan referendumunun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiqləyib

    Region
    11:42

    ADY Ramazan və Novruz bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    11:40

    Elnur Məmmədov: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" sazişinin ratifikasiyası Xəzərdə əməkdaşlıq üçün mühümdür"

    Xarici siyasət
    11:34

    "Şamaxı" Premyer Liqada 300-cü, bütün turnirlərdə 400-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    11:34

    İran Əbu-Dabiyə raket atıb, ölən var

    Digər ölkələr
    11:26

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Digər
    11:25

    Rusiya Zaporojye və Xersona zərbələr endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti