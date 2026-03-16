Эльнур Мамедов заявил о новом этапе энергетического сотрудничества в Каспийском регионе

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов назвал ратификацию Казахстаном соглашения о "Зеленом энергетическом коридоре" с Азербайджаном и Узбекистаном важным шагом в развитии энергосотрудничества в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом замминистра написал в социальных сетях.

По его словам, энергетическое сотрудничество в регионе делает ощутимый шаг вперед, а ратификация Казахстаном договора продвигает планы по передаче возобновляемой электроэнергии через Каспий.

Мамедов напомнил, что соглашение было подписано 13 ноября 2024 года в Баку лидерами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана на полях конференции COP29. Соглашение направлено на использование потенциала возобновляемых источников энергии, развитие торговли чистой электроэнергией и экспорт "зеленой" энергии, аммиака и водорода на европейские рынки.

"Ключевым элементом инициативы станет подводный кабель постоянного тока высокого напряжения через Каспий, который позволит передавать "зеленую" электроэнергию из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан, а затем далее в Европу в рамках проекта энергокоридора через Черное море. Эта инициатива укрепляет роль Азербайджана как моста между Центральной Азией и европейскими энергетическими рынками, а также способствует более широкому переходу к чистой энергетике", - отметил Эльнур Мамедов.