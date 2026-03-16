İran Əbu-Dabiyə raket atıb, ölən var
- 16 mart, 2026
- 11:34
Bu gün səhər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabi yaxınlığında İran raketinin avtomobilin üzərinə düşməsi nəticəsində bir nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ hökumətinin media ofisi məlumat yayıb.
"Əbu-Dabi əmirliyinin səlahiyyətli orqanlarının verdiyi məlumata görə, Əl-Bəhiyə rayonunda raket avtomobilin üzərinə düşüb, nəticədə bir fələstinli həlak olub", - məlumatda qeyd olunub.
