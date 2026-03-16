В Абу-Даби при падении ракеты на автомобиль погиб палестинец

Cегодня утром на окраине столицы ОАЭ Абу-Даби в результате попадания иранской ракеты в автомобиль погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает медиаофис властей ОАЭ.

"Компетентные органы эмирата Абу-Даби сообщают об инциденте: ракета упала на автомобиль в районе Аль-Бахия, в результате погиб палестинец", - сказано в сообщении.