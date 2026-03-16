В Абу-Даби при падении ракеты на автомобиль погиб палестинец
- 16 марта, 2026
- 11:25
Cегодня утром на окраине столицы ОАЭ Абу-Даби в результате попадания иранской ракеты в автомобиль погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает медиаофис властей ОАЭ.
"Компетентные органы эмирата Абу-Даби сообщают об инциденте: ракета упала на автомобиль в районе Аль-Бахия, в результате погиб палестинец", - сказано в сообщении.
В Абу-Даби при падении ракеты на автомобиль погиб палестинецДругие страны
