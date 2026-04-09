    Sabah Biləsuvar və Yardımlının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 09 aprel, 2026
    • 21:07
    Sabah Biləsuvar və Yardımlının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Aprelin 10-da Biləsuvar və Yardımlının bəzi ərazilərinin elektrik enerjisi verlişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar və Yardımlı Elektrik Şəbəkələrinin (EŞ) ərazilərində 10 kV-luq hava xətlərində təmir işləri həyata keçiriləcək.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:30-dan 14:00-dək Biləsuvarın Xırmandalı, saat 14:00-dan 16:00-dək Yardımlının Dəlləkli, Gavran, Ostayır kəndlərində və şəhər ərazisində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Biləsuvar Yardımlı Elektrik enerjisi

