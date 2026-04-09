İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Fərdi
    • 09 aprel, 2026
    • 21:08
    Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasında idmançılara yeni idman dərəcələri təqdim edilib

    ​Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasında idmançılarla görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, federasiyanın baş katibi Fərid Xəlilovun iştirakı ilə baş tutan yığıncaqda idmançıların son nailiyyətləri müzakirə olunub və qazandıqları yeni idman dərəcələri onlara təqdim edilib.

    ​Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən təsdiq olunmuş rəsmi idman dərəcələrini əks etdirən vəsiqələr öz sahiblərinə çatdırılıb.

    Aliyə Əliyeva, Lalə Əbdürəhmanova və Dilguşə Sadıqovaya "İdman ustalığına namizəd" (İUN), Lalə İsmayılova, Sona Rüstəmli və Nurlan Rəhimliyə isə "I dərəcə" vəsiqələri təqdim olunub.

    Görüş zamanı baş katib Fərid Xəlilov idmançıları əldə etdikləri uğurlar münasibətilə təbrik edərək, bu dərəcələrin onların peşəkar karyerasında mühüm mərhələ olduğunu vurğulayıb.

    Bildirilib ki, idmançıların növbəti hədəfi daha yüksək pillə olan "İdman Ustası" dərəcəsinə yiyələnmək və beynəlxalq arenalarda Azərbaycanı layiqincə təmsil etməkdir.

    İdman Ustası dərəcəsi Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası Fərid Xəlilov Aliyə Əliyeva

    Son xəbərlər

    22:35

    Merts: Almaniya nümayəndə heyəti İranla təmaslar üçün Pakistana yola düşür

    Digər ölkələr
    22:24

    Ərdoğanla Pezeşkian arasında telefon danışığı olub

    Region
    22:18
    Video

    Dənizkənarı Milli Parkda dənizdə batmaq təhlükəsi ilə üzləşən 22 yaşlı qız xilas edilib

    Hadisə
    22:05

    Xamenei: İran müharibəyə can atmır

    Region
    22:04

    Endryu Robertson mövsümün sonunda "Liverpul"u tərk edəcək

    Futbol
    21:59

    Fidan pakistanlı həmkarı ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    21:51

    Martda dəmir yolu ilə yükdaşımalar artıb

    İnfrastruktur
    21:47

    Gənc cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək

    Fərdi
    21:45

    İmişlidə zərərverici həşəratlar yonca sahələrinə ziyan vurub, məhsuldarlıq azalıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti