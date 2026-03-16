    Yaxın Şərqə göndəriləcək ABŞ hərbi təyyarələri Rumıniyada yerləşdirilir

    Yaxın Şərqə göndəriləcək ABŞ hərbi təyyarələri Rumıniyada yerləşdirilir

    ABŞ-nin Yaxın Şərqə göndəriləcək ilk 3 "Boeing KC-135 Stratotanker" yanacaqdolduran təyyarəsi Rumıniyaya çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Digi24" telekanalı məlumat yayıb.

    Təyyarələr Buxarestdə 90-cı aviabazada yerləşir. Orada onlara yanacaq doldurulacaq və ölkənin şərqindəki Mixail Koqelniçanu aviabazasına dislokasiya olunacaqlar.

    Qeyd olunur ki, radiolokasiya sistemləri və hərbçilər hələ Rumıniyaya göndərilməyib.

    Qeyd edək ki, ABŞ İrana qarşı əməliyyatların keçirilməsi üçün Mixail Koqelniçanu aviabazasından istifadəyə icazə verməsi ilə bağlı Rumıniyaya müraciət etmişdi.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Три американских самолета-заправщика прибыли в Румынию
    US tanker aircraft arrive in Romania for redeployment to Middle East

    Son xəbərlər

    11:49

    Petr Binhak: "Çexiya Aİ-də TAP üçün hidrogen "qovşağına" çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    11:48

    Ratomir Deliç: "FIBA Çempionlar Kuboku təcrübəsi Azərbaycan millisini daha güclü edəcək"

    Komanda
    11:46

    TÜRKPA Qazaxıstan referendumunun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiqləyib

    Region
    11:42

    ADY Ramazan və Novruz bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    11:40

    Elnur Məmmədov: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" sazişinin ratifikasiyası Xəzərdə əməkdaşlıq üçün mühümdür"

    Xarici siyasət
    11:34

    "Şamaxı" Premyer Liqada 300-cü, bütün turnirlərdə 400-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    11:34

    İran Əbu-Dabiyə raket atıb, ölən var

    Digər ölkələr
    11:26

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Digər
    11:25

    Rusiya Zaporojye və Xersona zərbələr endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti