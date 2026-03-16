Три американских самолета-заправщика прибыли в Румынию
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 10:59
В Румынию прибыли первые три американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker для их дальнейшей переброски на Ближний Восток.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Digi24.
Самолеты находятся в Бухаресте на 90-й авиабазе. Там их дозаправят, и они передислоцируются на авиабазу Михаил Когэлничану на востоке страны.
Отмечается, что радиолокационные системы и военнослужащих в Румынию еще не перебросили.
Ранее США обратились к Румынии с запросом о предоставлении возможности использования авиабазы Михаил Когэлничану для проведения операций против Ирана.
