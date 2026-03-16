Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Три американских самолета-заправщика прибыли в Румынию

    Другие страны
    16 марта, 2026
    10:59
    Три американских самолета-заправщика прибыли в Румынию

    В Румынию прибыли первые три американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker для их дальнейшей переброски на Ближний Восток.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Digi24.

    Самолеты находятся в Бухаресте на 90-й авиабазе. Там их дозаправят, и они передислоцируются на авиабазу Михаил Когэлничану на востоке страны.

    Отмечается, что радиолокационные системы и военнослужащих в Румынию еще не перебросили.

    Ранее США обратились к Румынии с запросом о предоставлении возможности использования авиабазы Михаил Когэлничану для проведения операций против Ирана.

    Операция США и Израиля против Ирана Американские самолеты-заправщики Эскалация на Ближнем Востоке
    Последние новости

    В регионе
    В регионе
    Происшествия
    Другие страны
    В регионе
    Финансы
    Фото

    АПК
    Другие страны
    Энергетика
    Лента новостей