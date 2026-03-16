Xəzər dənizində zəlzələ olub
Digər
- 16 mart, 2026
- 11:26
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, maqnitudası 3.1 olan zəlzələnin dərinliyi 74 km olub.
