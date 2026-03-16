    Nadejda Neynski: Bolqarıstan Azərbaycanla müqavilələr sayəsində energetikada əlverişli mövqedədir

    • 16 mart, 2026
    Nadejda Neynski: Bolqarıstan Azərbaycanla müqavilələr sayəsində energetikada əlverişli mövqedədir

    Bolqarıstan Azərbaycandan qaz tədarükünə dair uzunmüddətli müqavilələr sayəsində Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri arasında energetika baxımından əhəmiyyətli dərəcədə əlverişli mövqedədir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Bolqarıstanın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Nadejda Neynski bildirib.

    "Azərbaycandan qaz tədarükünə dair uzunmüddətli müqavilələr sayəsində Bolqarıstan neft qiymətlərinin kəskin artmasının yaratdığı böhran şəraitində nisbətən daha əlverişli mövqedə qərarlaşıb", - o bildirib.

    XİN rəhbəri hesab edir ki, Bolqarıstanın hələ öz qaz ehtiyatlarından istifadə etməsinə ehtiyac olmayıb. "Düşünürəm ki, onlardan istifadə olunmur, çünki Bolqarıstan bu yaxınlarda LNG terminalı vasitəsilə 100 milyon kubmetr mayeləşdirilmiş təbii qaz alıb, özü də köhnə qiymətlərlə", - o deyib.

    N.Neynski qeyd edib ki, enerji resursları Bolqarıstana əsasən Qara dəniz vasitəsilə tədarük edilir, müvafiq olaraq, Hörmüz boğazının bağlanması ölkənin enerji təchizatına mənfi təsir göstərmir. "Odur ki, tədarük və ehtiyatlarla bağlı problemimiz yoxdur. Problem qiymətlərdədir və burada bütün Aİ çərçivəsində ümumi həll yolları axtarmaq lazımdır", - o fikirlərini yekunlaşdırıb.

    Nadejda Neynski
    Надежда Нейнски: Болгария в выгодном положении в энергетике за счет контрактов с Азербайджаном
    Nadezhda Neynsky: Bulgaria in strong energy position thanks to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    00:00

    Bu gün İlaxır çərşənbədir

    Daxili siyasət
    23:49

    SEPAH ABŞ-nin Bəhreyn və BƏƏ-dəki hərbi bazalarına hücum edib

    Region
    23:36

    KƏŞ neft məhsullarının tədarükü ilə bağlı risklərə görə təcili iclas keçirib

    Digər ölkələr
    23:19

    Donald Tramp ABŞ-ni dəstəkləməyən müttəfiqləri tənqid edib

    Digər ölkələr
    23:09

    Nadejda Neynski: Bolqarıstan Azərbaycanla müqavilələr sayəsində energetikada əlverişli mövqedədir

    Xarici siyasət
    22:55

    Fridrix Merts: İran ətrafındakı münaqişəni hərbi yolla həll etmək olmaz

    Digər ölkələr
    22:55

    Braziliya millisinin geniş heyətində Türkiyə klublarının futbolçuları da yer alıb

    Futbol
    22:50

    Kallas: Aİ Ermənistana seçkilərə xarici müdaxilənin qarşısını almağa kömək edəcək

    Digər ölkələr
    22:43

    BMT: Hörmüz boğazı ilə bağlı risklər yüksəkdir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti