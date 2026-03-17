Livana endirilən zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 886-ya çatıb
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 00:50
İsrailin Livana endirdiyi hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 886 nəfərə çatıb.
"Report" ANHA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.
"İki həftə əvvəl İsrail və "Hizbullah" arasında başlayan müharibə ərzində Livanda 111 uşaq və 38 tibb işçisi daxil olmaqla azı 886 nəfər ölüb", - qurumun məlumatında bildirilib.
Hava zərbələri nəticəsində yaralananların sayı isə 2 141 nəfərə çatıb.
Daha əvvəl 850 nəfərin öldüyü bildirilib.
