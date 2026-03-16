Число погибших из-за ударов по Ливану возросло до 886
    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 22:28
    Число погибших в результате израильских авиаударов по Ливану возросло до 886 человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство ANHA, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ливана.

    "По меньшей мере 886 человек погибли в Ливане, включая 111 детей и 38 медицинских работников, в ходе войны между Израилем и "Хезболлах", начавшейся две недели назад", - следует из данных ведомства.

    Также в результате авиаударов число раненых достигло 2 141 человека.

    Ранее сообщалось о 850 погибших.

    Атаки на Ливан Эскалация на Ближнем Востоке Израильские авиаудары
    Последние новости

    23:03

    Зеленский: Мы предотвратили крупную наступательную операцию ВС РФ

    Другие страны
    23:01

    Дональд Трамп заявил, что Иран пытается договориться с США

    Другие страны
    22:47

    Трамп: Минирование Ормузского пролива стало бы "самоубийством" для Ирана

    Другие страны
    22:40

    Надежда Нейнски: Болгария в выгодном положении в энергетике за счет контрактов с Азербайджаном

    Внешняя политика
    22:34
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще пять человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    22:28

    Число погибших из-за ударов по Ливану возросло до 886

    Другие страны
    22:20
    Фото

    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжает вносить вклад в международную борьбу с исламофобией

    Внешняя политика
    22:18

    ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов

    Другие страны
    22:15

    Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

    Индивидуальные
    Лента новостей