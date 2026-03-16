Число погибших из-за ударов по Ливану возросло до 886
- 16 марта, 2026
- 22:28
Число погибших в результате израильских авиаударов по Ливану возросло до 886 человек.
Как передает Report со ссылкой на агентство ANHA, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ливана.
"По меньшей мере 886 человек погибли в Ливане, включая 111 детей и 38 медицинских работников, в ходе войны между Израилем и "Хезболлах", начавшейся две недели назад", - следует из данных ведомства.
Также в результате авиаударов число раненых достигло 2 141 человека.
Ранее сообщалось о 850 погибших.
