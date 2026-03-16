Число погибших из-за ударов по Ливану возросло до 886

Число погибших в результате израильских авиаударов по Ливану возросло до 886 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANHA, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ливана.

"По меньшей мере 886 человек погибли в Ливане, включая 111 детей и 38 медицинских работников, в ходе войны между Израилем и "Хезболлах", начавшейся две недели назад", - следует из данных ведомства.

Также в результате авиаударов число раненых достигло 2 141 человека.

Ранее сообщалось о 850 погибших.