Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 850 человек

Число погибших в Ливане из-за ударов ВС Израиля в течение двух недель достигло 850 человек.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

"С тех пор как 2 марта, почти две недели назад, Израиль усилил атаки на страну, погибли по меньшей мере 850 человек и 2 105 получили ранения", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о 634 погибших, включая 91 ребенка.