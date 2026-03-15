Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 850 человек
Число погибших в Ливане из-за ударов ВС Израиля в течение двух недель достигло 850 человек.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.
"С тех пор как 2 марта, почти две недели назад, Израиль усилил атаки на страну, погибли по меньшей мере 850 человек и 2 105 получили ранения", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о 634 погибших, включая 91 ребенка.
