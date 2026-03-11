Минздрав Ливана: Число жертв израильских ударов достигло 570 человек
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 14:22
Количество жертв израильских ударов по территории Ливана с момента начала эскалации достигло 570 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на AlJazeera, соответствующую информацию обнародовало Министерство здравоохранения Ливана.
Согласно данным ведомства, в ходе последнего обострения израильских атак на территорию страны погибли не менее 570 человек, еще 1444 человека получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что только за минувие сутки жертвами ударов стали 84 человека, а 131 человек был ранен.
