    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 14:22
    Минздрав Ливана: Число жертв израильских ударов достигло 570 человек

    Количество жертв израильских ударов по территории Ливана с момента начала эскалации достигло 570 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на AlJazeera, соответствующую информацию обнародовало Министерство здравоохранения Ливана.

    Согласно данным ведомства, в ходе последнего обострения израильских атак на территорию страны погибли не менее 570 человек, еще 1444 человека получили ранения различной степени тяжести.

    Кроме того, в ведомстве уточнили, что только за минувие сутки жертвами ударов стали 84 человека, а 131 человек был ранен.

