    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb

    Eskalasiya başlayandan bəri Livan ərazisinə endirilən İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İsrailin ölkə ərazisinə hücumları zamanı azı 570 nəfər ölüb, 1444 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Bundan əlavə, qeyd edilib ki, təkcə ötən sutka ərzində 84 nəfər zərbələrin qurbanı olub, 131 nəfər isə yaralanıb.

    Yaxın Şərq Livanın Səhiyyə Nazirliyi
