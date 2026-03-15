İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 850-yə çatıb
Digər ölkələr
- 15 mart, 2026
- 18:44
İsrail Silahlı Qüvvələrinin iki həftə ərzində endirdiyi zərbələr nəticəsində Livanda həlak olanların sayı 850 nəfərə çatıb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatları göstərir.
"Martın 2-də, təxminən iki həftə əvvəl İsrail ölkəyə hücumlarını gücləndirəndən bəri ən azı 850 nəfər həlak olub və 2 105 nəfər yaralanıb", - məlumatda deyilir.
Daha əvvəl 91-i uşaq olmaqla, 634 nəfərin həlak olduğu bildirilirdi.
