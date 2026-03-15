    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 850-yə çatıb

    • 15 mart, 2026
    • 18:44
    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 850-yə çatıb

    İsrail Silahlı Qüvvələrinin iki həftə ərzində endirdiyi zərbələr nəticəsində Livanda həlak olanların sayı 850 nəfərə çatıb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatları göstərir.

    "Martın 2-də, təxminən iki həftə əvvəl İsrail ölkəyə hücumlarını gücləndirəndən bəri ən azı 850 nəfər həlak olub və 2 105 nəfər yaralanıb", - məlumatda deyilir.

    Daha əvvəl 91-i uşaq olmaqla, 634 nəfərin həlak olduğu bildirilirdi.

    İsrail Müdafiə Ordusu Livana zərbə həlak olanların sayı
    Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 850 человек

    18:28

    Mahir Emreli qol vurub, "Kayzerslautern" qələbə qazanıb

    18:24

    SEPAH İsrail HHQ-nin komandanlıq mərkəzlərinə "Səccil" raketləri ilə zərbə endirib

    18:13

    Azərbaycan XİN: İslamın yanlış təqdim edilməsi və ya damğalanması qəbuledilməzdir

    18:06
    Daha 18 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    17:59
    Bakıdakı Qazaxıstan səfirliyində səsvermə keçirilir

    17:52

    Sırski: Zaporojye ən qaynar nöqtəyə çevrilib

    17:36

    Muttalip Yerlikaya: "Türkiyə və Azərbaycan idmançıları arasında həmişə şirin rəqabət olub

    17:30

    Qazaxıstanda referendumda seçici fəallığı 70 faizi üstələyib - YENİLƏNİB-3

